Nikahlarını Kula Peribacaları'nda kıydılar

Manisa'nın Kula ilçesinde evlilik için ilk adımlarını atan genç çift, nikah töreni ve fotoğraf çekimi için Kula Peribacaları'nı seçti.

Türkiye'nin ilk ve tek jeopark alanı içerisinde yer alan ve 115 Tabiat Anıtı'ndan biri olan Kula Peribacaları, Safiye ve Hüseyin çiftinin nikah törenine ev sahipliği yaptı. Gün geçtikçe düğün fotoğrafçılarının da doğal stüdyosu olan Kula Peribacaları'nda düzenlenen nikah töreninde, davetlilerin sosyal mesafe ve maske kuralına uyması konusunda sık sık uyarılar da yapılırken, nikah törenine katılan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, genç çiftin nikahını kıydı. Tarihi bir havada gerçekleşen nikah töreni ile genç çift unutamayacakları bu anını, bol bol fotoğraf çekilerek ölümsüzleştirdi.

Nikahları peribacaları önünde kıyılan Safiye-Hüseyin çifti, kendileri için unutulmaz bir gün olduğunu belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan tüm yetkililere teşekkür etti.

Kula Peribacaları'nda nikah kıyılması fikrini ortaya atarak hem turizme katkı sağlamak hem de yeni evli çiftlere unutulmaz bir anı bırakmak istediğini belirten 17 yıllık fotoğrafçı Emine Şahin, "Gün geçtikçe düğün fotoğrafçılarının ve çiftlerin gözdesi haline gelen Kula Peribacaları'nda, Safiye-Hüseyin çiftimizin nikah törenlerini gerçekleştirdik. Bu nikah törenleri ve fotoğraf çekimlerinin Kula'mızın tarihi güzelliklerini tanıtma açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yeni evli çiftlerimiz de burada ömür boyu unutamayacakları bir an yaşıyorlar. Manisa'mızın tek, Türkiye'nin ise 115 Tabiat Anıtı'ndan biri olan ve ülkemizin ilk ve tek jeopark alanı içerisinde yer alan Kula Peribacalarımızda nikah törenlerini gerçekleştirdiğimiz Safiye-Hüseyin çiftimize de bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.