Nurcan Öğretmen Salihli'de unutulmadı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 yıl önce yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Beden Eğitimi Öğretmeni Nurcan Halaç anısına voleybol turnuvası düzenlendi. 20 okulun katılımı ile gerçekleştirilen turnuvanın şampiyonu ise Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında 2 yıl önce yakalandığı hastalığa yenik düşen Milli Egemenlik Ortaokulu Beden Öğretmeni Nurcan Halaç anısına voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 20 okul katılırken, maçlar ise 50.Yıl ve Belediye Spor Salonu'nda oynandı. Çekişmeli ve heyecanlı maçların yaşandığı turnuvanın final karşılaşmasında rakibi Doğa Kolejini 2-0'lık sonuçla yenen Salihli Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Doğa Koleji'nin 2.olduğu turnuvada 3.Fen Bilimleri Koleji, 4.Kudret Demir Ortaokulu oldu.

Turnuvada dereceye giren okulların kupalarını ise İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz tarafından verildi. Kupa törenine Halaç'ın eşi Hüseyin Halaç ve oğlu katıldı.

Katılım sağlayan tüm okulları teşekkür, dereceye giren okulları tebrik eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Oktay “İki yıl önce kaybettiğimiz Nurcan Halaç öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Seni hiçbir zaman unutmayacağız öğretmenim, her zaman kalbimizdesin” dedi.