Nurlupınar'dan Özdemir'e tam destek

Nurlupınar halkı da Özdemir'e, “Seni başkan yapacağız” tezahüratları yaptı. Özdemir ayrıca Bitlisliler Derneğini de ziyaret ederek imar sorununu çözeceğinin sözünü verdi.

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başlan adayı İsa Özdemir kentin kenar mahallelerinden biri olan ve yılların biriken sorunlarıyla mücadele etmeye çalışan Nurlupınar Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

Meclis üyeleri ile birlikte mahalleye giden Özdemir'i muhtar Süleyman Seven ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Mahalle kahvesi önünde adeta miting havasında geçen bir konuşma yapan Özdemir, mahallenin sorunlarına vakıf olduğunu ifade etti.

Mahalle halkından yetki isteyen İsa Özdemir, “Ben buranın sorunları çok iyi biliyorum. Ancak 20 milyon TL harcayıp park yapanlar buranın sorunlarını maalesef erteledi. Bu ihtiyaçları karşılamakta inşallah 31 Mart sonrası sizlerin desteğiyle bize nasip olacak. Kanal, imar, altyapı güvenlik gibi ihtiyaçlarınız var. Üzerinde çalıştık. Yetki verin hepsini çözelim” diye konuştu.

Yüzme havuzları kurulacak

Nurlupınar Mahallesine yüzme havuzu projelerinin olduğunu ifade eden Özdemir, “Artık çocuklarımız kanallarda değil havuzlarda yüzecek. Onları belediye olarak ücretsiz kurslara götüreceğiz. Hepsi yüzmeyi öğrenecek” dedi.

Şehzadeler ilçesini 5 yıl içinde tüm dünyanın tanıdığı bir ilçe haline getirecek projelerinin olduğunu iddia eden Millet İttifakının adayı İsa Özdemir, “İmar konusunu ben çözerim. Hem ben alaylı hem de okulluyum. 30 yıldır emlak inşaat sektörünün içindeyim. Bu sorunu ben çözemezsem kimse çözemez. Göreceksiniz bu ilçeyi dünyaya tanıtacağız" dedi.

"Seni başkan yapacağız"

Mahalle sakinlerinin sorularını da yanıtlayan Özdemir'den mahalle halkı ulaşılabilen bir başkan olması konusunda söz istedi. “Bana herkes ulaşabilecek. Seçimden seçime buraya gelen başkan olamayacağım” yanıtını veren Özdemir'e mahalleliler “Seni başkan yapacağız” tezahüratları yaptı.

Konuşmanın ardından esnaf gezisi yapan ve kahvehanedeki vatandaşlarla buluşan İsa Özdemir, “Şehzadeler iyi olacak. Bana yetki verin” dedi.

Özdemir'den Bitlislilere söz: "İmar Sorununu ben çözerim"

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir beraberindeki heyetle Bitlisliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Cevdet Çiçek ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Özdemir, üyelerin sorularını yanıtladı.

Dernek Başkanı Cevdet Çiçek Ulucami ve tabane olarak adlandırılan bölgenin çok fazla sorunu olduğunu ifade ederek, “Bizler tercihimizi sorunlarımızı çözenlerden yana kullanacağız” diye konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir ise “Biz size asla başkaları gibi yapamayacağımız şeyleri söylemeye gelmedik. Ne dediysek onu yapacağız. Size tapu ve imar diyenler bugün ne vadediyorlar. Bizim siyasetimizde asla kandırma olmadı olmayacak” dedi.

Yıllardır kanayan yara olan İmar sorununu çözmeye talip olduğunu ifade eden Özdemir, “Ben 25-30 senedir emlak-inşaat sektöründe hizmet veriyorum. Esnafım. İçinizden birisiyim. Hemşehri Dernekleri Başkanlıkları yaptım. Ayrıca 5 yıl Şehzadeler belediyesinde meclis üyesi olarak görev aldım. Tapu ve imar konularında hem alaylı hem de okulluyum. Bu sorunu ben çözemezsem kimse de çözemez” diye konuştu.

"Yetki verin"

Dernek üyelerinin imar, tapu, trafo ve kentsel dönüşüm ilgili sorularını da yanıtlayan Özdemir, “Burada bir kentsel dönüşüm ofisi açıldı. Ancak gördüğüm kadarıyla sadece danışma hizmeti veriyor. 20 milyon TL'ye park yapanlar, o parayı bu bölge için harcasalardı bugün bu sorunların birçoğu yaşanmıyor olacaktı.Biz tutamayacağımız sözleri vermedik vermiyoruz. Verin yetkiyi eğer sözümüzde durmazsak sorun hesabını” dedi.

Bölgede söz verilmesine, imar affı çıkarılmasına rağmen her hangi bir çalışma yapılmamasından şikayet eden dernek üyeleri de İsa Özdemir'e güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, “Ben kimseye tapuyla ilgili söz vermiyorum. Benden tapu isteyen bana oy vermesin. Çünkü bu konu belediyenin konusu değil, devletin konusudur. ‘Size tapu vereceğim' diyerek oy istemek bize yakışmaz. Biz sadece yapabileceğimiz şeyler için söz veriyoruz. Bu bölgeyi aynı özel sektörde inşaat yapıyormuşçasına el birliği ile yeniden inşa ederiz. İmar sorununu da çözeriz. Büyükşehir Belediyemiz ile el ele verdiğimiz zaman hiçbir şikayetiniz kalmaz. Bu sorunu ben çözemezsem kimse çözemez. Bunu taahhüt ediyorum” dedi. Özdemir'in konuşması dernek üyeleri tarafından sık sık alkışlarla kesildi.

Teker'den destek sözü

Bir dönem AK Parti'den milletvekili aday adayı olan, dernek yöneticisi iş adamı Halis Teker de İsa Özdemir'e kefil olduğunu söyledi. Teker, “Ben kendisini yılardır tanırım. Ticaretine de kefil olduğumuz insanlardan birisidir İsa Özdemir. Düzgün, sözünün eri bir insandır. Ben kendisini dikkatle dinledim. Söylediklerine ikna oldum. Kendisine de kefil olurum. İsa Özdemir'i seviyoruz” diye konuştu.

Bitlisliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğini Başkanı Cevdet Çiçek de yıllardır tanıdığı İsa Özdemir'in derneklerini ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiçek, “Kendisini de bizlere karşı olan ilgisini biliyoruz. Derneğimiz yönetiminde olanlardan meclis üyesi adayı olan arkadaşlarımız var İsa Özdemir'in listesinde. Bizler kendisine güveniyoruz. Yaparım derse yapar” diye konuştu.