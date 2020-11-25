O isimleri daha yakından tanıyacağız

Manisa ve ülkeye katkıları olmuş, Manisa'da cadde ve sokaklarda isimleri yaşatılan önemli isimler için Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevcut cadde ve sokakların başına özgeçmişleriyle birlikte dekoratif tabela asıyor.

Doktor Sadık Ahmet, Seyfettin Bey, İbrahim Gökçen, Manisa'ya ve ülkeye hizmetleri olmuş, kentte de cadde ve bulvarlarda isimleri yaşatılan önemli isimlerden bazıları. Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı da bu isimlerin yaşatılması ve hizmetleri hakkında Manisalıların bilgilendirilmesi amacıyla, isimlerinin olduğu cadde ve bulvarların başını özgeçmişiyle birlikte dekoratif tabela asıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş ve Basın Danışmanı Cihad Taysi, ilk etapta İbrahim Gökçen Bulvarında gerçekleştirilen tabela uygulamasını inceledi. Tabelanın önünde hatıra fotoğrafı çektiren Güzgülü ve beraberindekiler, İbrahim Gökçen'in, Manisa'nın sosyo-kültürel hayatına büyük katkıları olduğunu ve çalışmanın diğer önemli isimler için de devam edeceğini belirtti.