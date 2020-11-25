İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

O isimleri daha yakından tanıyacağız

Manisa ve ülkeye katkıları olmuş, Manisa’da cadde ve sokaklarda isimleri yaşatılan önemli isimler için Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevcut cadde ve sokakların başına özgeçmişleriyle birlikte dekoratif tabela asıyor.

Manisa ve ülkeye katkıları olmuş, Manisa'da cadde ve sokaklarda isimleri yaşatılan önemli isimler için Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevcut cadde ve sokakların başına özgeçmişleriyle birlikte dekoratif tabela asıyor.


Doktor Sadık Ahmet, Seyfettin Bey, İbrahim Gökçen, Manisa'ya ve ülkeye hizmetleri olmuş, kentte de cadde ve bulvarlarda isimleri yaşatılan önemli isimlerden bazıları. Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı da bu isimlerin yaşatılması ve hizmetleri hakkında Manisalıların bilgilendirilmesi amacıyla, isimlerinin olduğu cadde ve bulvarların başını özgeçmişiyle birlikte dekoratif tabela asıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş ve Basın Danışmanı Cihad Taysi, ilk etapta İbrahim Gökçen Bulvarında gerçekleştirilen tabela uygulamasını inceledi. Tabelanın önünde hatıra fotoğrafı çektiren Güzgülü ve beraberindekiler, İbrahim Gökçen'in, Manisa'nın sosyo-kültürel hayatına büyük katkıları olduğunu ve çalışmanın diğer önemli isimler için de devam edeceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.