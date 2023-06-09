Obezite okulu ekibi ve danışanları sağlık için yürüdü

Eğitim sonrasında idarecilerin de katılımıyla hastane çevresinde farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Fazla kilolarından dolayı Merkezefendi Devlet Hastanesi Obezite okuluna başvuran danışanların, 3 modül halinde planlanan eğitimlerinin son modülü de tamamlandı. 70 danışanın eğitim alarak zayıfladığı okulda, Dahiliye Uzmanı Dr. Burcu Almacan İnce tarafından verilen eğitim sonrası hastane bahçesinde farkındalık yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe obezite okulu danışanları ve obezite ekibinin yanı sıra hastane idarecileri de katılarak destek oldu. Danışanlar ve idareciler, “Sağlıklı yaşamak için harekete geçin”, “Yürüyüş en kolay yoldur. Üşenme, erteleme, vazgeçme” gibi pankartlarla hastane bahçesinde yürüyüş yaptı.