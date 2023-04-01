Obezite Okulu sayesinde kilo verdiler

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Obezite Okulu'na devam ederek zayıflayan hastalara başarı belgesi verildi. Bir yıl süren Obezite Okulu'nda toplam 60 kişi, 616 kilo verdi.

Çağın en büyük sorunlarından olan obezite ile mücadele dahilinde Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde açılan Obezite Okulu'na başvuran hastalar, fazla kilolarından kurtuldu. Bir yıl süren eğitim sonunda 50 kiloya kadar zayıflayan hastalar olurken, hastane idarecilerinin katılımıyla zayıflamada başarı gösteren hastalara başarı belgesi verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Obezite Okulu Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Burcu Almacan İnce, “Ülkelerin önemli sorunlarından biri olan obezite, insan vücudunda yağ kütlesi miktarının kemik, kas ve su gibi diğer bileşenleri içeren yağsız kütleye göre aşırı miktarda artmış olması durumudur. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için alınan enerji ile harcanan enerjinin dengede tutulması gerekmektedir. Teknolojinin artmasıyla yaşam kolaylaşmış, hareketlerimiz kısıtlanmıştır. Hastanemiz bünyesinde obezite, diyabetli hasta ve hasta yakınlarını obezite ve diyabetin yönetilmesi ve önlenmesi konusunda eğitmek ve bu konularda toplumun farkındalığını artırmak amacıyla Obezite Okulu'nda yaptığımız 6 modülden oluşan programımız yaklaşık 12 ay sürdü. Sadece kilo vermek değil, sağlıklı yaşam ve beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmek, verilen kiloların geri alınmasını önlemek amacıyla okulumuzda uzman hekimler, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, hemşire eşliğinde teorik ve pratik olarak davranış değişikliği sağlayacak eğitimler verildi” şeklinde konuştu.