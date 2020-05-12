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Ocağın üzerinde unutulan yemek yangın çıkardı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinde mutfak ocağında unutulan yemek yangına neden oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinde mutfak ocağında unutulan yemek yangına neden oldu.


Turgutlu Yedieylül Mahallesi Spor sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin mutfağında unutulan yemek yangına neden oldu. İkamette bulunan anne ve 3 çocuğu çıkan dumanlar sonrası evden çıkarak komşularından yardım istedi. Yangının, itfaiye ekiplerine bildirilmesi sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mutfaktaki küçük çaplı yangını söndürdü.


Yangının, mutfak ocağında unutulan yemekten dolayı çıktığı öğrenildi. Yangın sonrası mutfakta maddi hasar oluştu.

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