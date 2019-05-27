Ocakta unuttuğu yemek evi yakıyordu

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşlı bir kadının ocakta unuttuğu yemekten dolayı yangın çıktı.

Olay, saat 13.15 sıralarında Kızılkaya Mahallesi 162 Sokak'ta Sultan Ergün'e ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşlarındaki Sultan Ergün, sabah saatlerinde ocağa yemek koydu. Ocaktaki yemeği unutarak pazar alışverişini karşılamak üzere ilçe pazar yerine giden Ergün'ün ocağındaki yemek yangın çıkardı. Dumanları gören komşularının haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Büyümeden söndürülen yangından dolayı evde maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.