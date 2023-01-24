Oda başkanlarından 'Gönül rahatlığıyla kuru üzüm yiyin' çağrısı

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzümünün yüzde 95'ini karşılayan Manisa'da 'Kuru üzümde mazot hilesi' haberine tepkiler giderek büyüyor. İldeki 5 ziraat odası başkanı bir araya gelerek yapılan habere tepki gösterdi. Ziraat odası başkanları adına açıklama yapan Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Kuru üzümde mazot kullanımı kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kuru üzüm yiyebilir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yayınlanan 'Kuru üzümde mazot hilesi' haberinin yankıları Manisa'da devam ediyor. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanlığında bir araya gelen Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Üstün çıkan habere tepki göstererek, kuru üzümde hiçbir katkı maddesinin olmadığını ve vatandaşların gönül rahatlığıyla tüketebileceğini belirterek kuru üzüm yedi.

Oda başkanları adına açıklama yapan Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Çiftçimizin bin bir zorluk ile ürettiği kuru üzüme yapılmış haksız bir saldırıdır. Haberde başta kuru üzüm olmak üzere, birçok kuru meyvenin kurutma işleminden önce mazota yatırıldığı iddia edilmektedir. İnsan sağlığına zararlı böyle bir uygulama yöremizde hiçbir zaman yapılmamıştır. Ege Bölgesi'nde 2021-2022 sezonunda tescilli olarak 306 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi yapılmıştır. Bölgemizden yapılan üretim ile ülkemiz, dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yüzde 30'unu karşılamaktadır. 2022 yılında 252 bin ton kuru üzümün, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 99 ülkeye ihracatı gerçekleşmiştir. Yüzde 80'ini ihracata konu olan çekirdeksiz kuru üzümümüzün bu tür asılsız ve dayanağı olmayan haberler ile itibarının zedelenmesi en basit ifade ile Türk çiftçisine yapılmış bir ihanettir. Kuru üzüm satışa arz edilmeden ve ihraç edilmeden önce gıda laboratuvarında defalarca analiz edilmekte, insan sağlığına zararlı bir unsur taşımadığı tespit edilmektedir. Tüm bu hususlara ilişkin bilgi sahibi olunmadan yapılan bu maksatlı haberi kınıyoruz. Bizler ziraat odası başkanları olarak, çiftçimize ve üzümümüze yapılan bu tarz haksız saldırıları kesinlikle görmezden gelmeyeceğimizi ve her zaman olduğu gibi çiftçimizin yanında olarak, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu gerçek dışı haberi yapan kişi ve kurumlar ile ilgili her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" dedi.

Milletvekillerine de seslendi

Dünyanın İnternet sayesinde artık çok küçüldüğünü ve bu tip haberlerin her yerde görülebileceğini kaydeden Şenol, "Biliyorsunuz dünya globalleşti. Amerika, Çin, Avrupa artık bir köy gibi. İnternet sayesinde bu haberler dünyanın her yerinde haber olabiliyor. Biz Ülkemizde 100 bin ailenin geçim kaynağı olan ve ülkemize kazandırdığı döviz 500 milyon doların üzerindedir. Bu tip haberlerle ihracatımıza engel mi olunmak isteniyor. Bunu kınıyoruz. Gerekirse noterden ihtarname göndereceğiz. Manisa'nın 10 milletvekiline de bu haberleri gönderdik. Manisa'nın milletvekillerinin de Manisa'nın üzümüne sahip çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşımız gönül rahatlığıyla yiyebilir"

Üzüm kurutulurken sadece su, potasa ve zeytinyağı kullanıldığına dikkat çeken Şenol açıklamasını şöyle tamamladı: "Kuru üzüm kurutulurken sadece zeytinyağı ve posata ile kuruturuz veya organik yaparız sadece su ile yıkarız ve organik olur. Bunların dışında bir şey kullanılmaz. Ülkemizdeki 85 milyon vatandaşımız gönül rahatlığıyla üzümlerimizi yiyebilir hiçbir katkı maddesi yoktur. Bunda böyle bir şey çıksa 252 bin ton ihracatımız var. Bu üzümler laboratuvardan geçiyor. Bunları en fazla ihraç ettiğimiz ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri. 99 ülkenin içinde en fazla Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Avrupalılar bunu gönül rahatlığıyla yerken, ülkemizde yerli üzümün yenmemesi yönünde yapılan haberi kınıyoruz. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla yiyebilir."

Açıklamanın ardından oda başkanları kuru üzüm yiyerek vatandaşlara da kuru üzümü gönül rahatlığıyla tüketmeleri çağrısında bulundu.