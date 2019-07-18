Manisa Büyükşehir Belediyesinin Vestel işbirliğiyle gerçekleştirdiği ve 2019 yılında en iyi sosyal sorumluluk projesi seçilen ‘Engelli sokak hayvanlarına yürüteç projesi' devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, personel ile görüştü, bakımları devam eden hayvanlar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bakıma muhtaç sokak hayvanları için hizmet verdiği Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezde çalışan personellerden görüşen Genç, yapılan bakım ve tedaviler hakkında bilgi aldı.

Ödüllü projenin uygulaması devam ediyor

Genç ziyaretinde, Vestel işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Engelli Sokak Hayvanlarına Yürüteç Projesi' ile ACE of M.I.C.E Awards 2019 Etkinlik ve Toplantı Ödülleri'nde ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi' ödülünü alan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, felçli hayvanlara yapılan protezler ile hayvanların sosyal olarak hayata katılımlarını ve yaşamlarına devam etmelerini sağladığını söyledi. Merkezde, hayvanlara geçici bakım hizmetini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, tedavileri tamamlanan sokak hayvanlarının doğal ortamlarına yeniden kavuşmalarına da olanak sağlıyor.

Bakımları ve tedavileri tamamlanan hayvanlar sahiplendiriliyor

Sağlık İşleri Daire Başkanı Genç sosyal sorumluluğunu ve hayvanlara yönelik pozitif yaklaşımını yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, tedavi ve bakım süreci tamamlanan hayvanları sahiplendirme projesini uygulamaya devam ettiğini söyledi. Bakım ve tedavi süreci tamamlanan hayvanların, sıcak bir yuvaya kavuşması için yürütülen sahiplendirme projesinin Manisa Büyükşehir Belediyesi resmi İnternet sitesi üzerinden yapıldığını belirten Genç, İnternet sitesi üzerindeki linke tıklayan vatandaşların, sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanların fotoğraflarını görerek, buradan seçim yapabildiğini, istediği hayvanı site üzerinden beğenen vatandaşların, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelerek seçtiği hayvanı sahiplenebileceğini söyledi.