Ödülünü karne günü aldı

sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ayşe Ela Tuncer hem karne sevincini hem de ulusal dalda düzenlenen resim yarışması birinciliği belgesini almanın sevincini yaşadı.

Sarıgöl Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu öğrencisi Ayşe Ela Tuncer, Uluslararası Gürültü Farkındalık Gününde 'Bizi bir araya getiren sesler' temalı resim yarışmasında ulusal alanda birinci oldu. Okulda öğretmen Nalan Nazlı Karataş tarafından öğrencinin yeteneğinin belirlenmesi üzerine BİLSEM'e yönlendirilen öğrenci Ayşe Ela Tuncer, hafta sonları Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi okuluna devam etti. İlk kez girdiği resim yarışmasında birinci olması okulunda öğretmen ve arkadaşları arasında sevinçle karşılandı.

Ayşe Ela Tuncer, Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen törenle okul müdürü Cüneyt Akkuş ve birim öğretmeni İpek Yeşil'in elinden resim dalında kazandığı birincilik ödülünü aldı. Babası Birtan Tuncer ile birlikte birincilik belgesini alan Ayşe Ela Tuncer ilk kez ödül almanın mutluluğunu yaşadı. Ayşe Ela Tuncer'in resim dalında ulusal birincilik alması Alaşehir Bilim Sanat Merkezi'nde ve Sarıgöl Ahmet Yoldaş Ortaokulunda öğretmenleri ve öğrencileri arasında sevinçle karşılandı.