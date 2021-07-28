'Öğren ve yaşat' projesi final yaptı

Manisa İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan proje aktivisti Sağlık Memuru Nurullah Şengül'ün hazırlayıp başvurduğu, Avrupa Birliği Projesi olan ve Avrupa Birliğine bağlı 'Sivil Düşün' delegasyonu tarafından desteklenmeye hak kazanan 'Öğren ve Yaşat' projesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen törenle final yaptı.

Düzenlenen törene Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Dr. Süleyman Souksu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Özdemir, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ata, Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Fatih Zeren, hastane idarecileri ve muhtarlar katıldı. Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı mevkiindeki dağlık yerleşkede yaşayan 52 mahalle muhtarına sağlık okuryazarlığına katkı sağlamak amacıyla, öncelikli hayati önem taşıyan 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verilen projede, muhtarlara katılım belgesi ve ilk yardım dolabı verildi. Ayrıca projede emeği bulunan personele teşekkür belgesi takdim edildi. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, Manisa Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Derneğinin ortaklaşa yaptığı projede, muhtarların ilk yardım konusunda gerekli eğitime kavuştuğu belirtildi.

112 istasyonu istediler

Törende konuşma yapan Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Hüseyin Özdemir, Yuntdağı yerleşkesinde bulunan 52 mahallede 20 bin insan yaşadığını, bunların çoğunluğunun orta yaş üstü olduğunu, mahallelerinin şehir merkezine uzaklığını belirterek ortak bir noktaya 112 istasyonu kurulmasını talep etti.