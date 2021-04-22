Öğrenci ve ailelerine yönelik yapılan 'Siyer-i Nebi' yarışmasının ödülleri dağıtıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu pandemi sürecinde geliştirdiği projelerle adından sıkça bahsettirirken, geçtiğimiz günlerde öğrenciler ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenler okulda düzenlenen törenle altınla ödüllendirildi.

Eğitimci Yazar Seca Öztürk ile irtibata geçip 'Gül Cenneti' isimli kitabı temin ederek velilerine dağıtan Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrenci ve velilerin kitabı okumasını sağladı. Yarışma takvimi doğrultusunda kitabı okuyan aileler okulda yazılı sınava katıldı. Altın ödüllü yarışmada 50 soruluk sınavın ardından sınavda dereceye giren ilk 3 öğrenci ve ailesi altın ile ödüllendirildi.

Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü Mehmet Emin Efe, pandemi sürecinde çok sayıda proje hazırladıklarını ve uyguladıklarını belirterek, amaçlarının bu zorlu süreçte veli ve öğrencileriyle irtibatı koparmadan pandemi sürecini fırsata çevirmek olduğunu söyledi. Efe, "Bu projede emeği geçen öğretmenlerimizden Mesut Karabulut, Bahri Etiz, Murat Baldan, Serdal Özdemir, Sümeyye Zehra Ünlü, Zeliha Özkal ve fahri öğretmenimiz olan Eğitimci yazar Seca Öztürk'e teşekkür ederim. Kaybedeni olmayan tek yarışma sloganı ile yola çıktık ve yarışmanın çok yoğun rağbet görmesinin mutluluğu içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte öğrencilerimizin akademik başarılarının geliştirilmesi, bilim ile donanmaları, milli ve manevi değerlerin işlenmesi konusunda elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti içerisinde olacağız. Katılım gösteren tüm velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Ayrıca ödüllerimizin bir kısmına destekleyici olan Okulcu Mağazaları ve okulumuza ismini veren şehidimizin kardeşi Kazım Savunmaz Beye bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz." dedi.

Pandemi kurallarına uygun bir şekilde okul bahçesinde yapılan ödül töreninde yarışmada 1. olan Melih Asaf Bilgen, 2. olan Erhan Emin Demir ve 3. olan Fatma Buse Surgit'e altın ödülleri ve başarı belgesi verildi. Ayrıca yarışmada yüksek puan alan Ramazan Aslan, Mehmet Enes Özçağlatan ve Kadir Duru da mansiyon ödülüne layık görüldü.