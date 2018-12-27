Öğrenciler Atatürk Koşusunda kıyasıya yarıştı

Turgutlu Yedi Eylül Stadyumunda düzenlenen Büyük Atatürk Koşusunda öğrenciler kıyasıya mücadele ederken ortaya renkli görüntüler ortaya çıktı. Atatürk Koşusuna Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe müdürü İsmail Eksür, milli eğitim şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi. Kaymakam Uğur Turan, sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerini belirtti.

Yarışmalarda Küçük Kızlarda Yedi Eylül İlköğretim Okulundan Berfin İnce birinci, Samiye Nuri Sevil İlköğretim Okulundan Edanur Bozkurt ikinci, Besime Elagöz İlköğretim okulundan Tuğba Yapıcı üçüncü, Küçük Erkeklerde Hasan Ferdi Turgutlu İlköğretim okulundan Baran Alan Çakıl birinci, Hasan Üzmez İlköğretim Okulundan Ramazan İnce ikinci, Yedi Eylül İlköğretim Okulundan Refik Can Arı üçüncü oldu. Yıldız Kızlarda Yedi Eylül İlköğretim Okulundan Sultan Uluş birinci, Samiye Nuri Sevil İlköğretim Okulundan Fatmanur Kızılkan ikinci, Besime Elagöz İlköğretim okulundan Kübra Yayar üçüncü, Yıldız Erkeklerde İhsan Erturgut İlköğretim Okulundan Onur Hancı birinci, Yedi Eylül İlköğretim Okulundan Sinan Arslan ikinci, Hasan Ferdi Turgutlu İlköğretim okulundan Süleyman Gazel üçüncü oldu. Genç kızlarda Turgutlu Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Rabia Yardak birinci, aynı okuldan Dilan Karadeniz ikinci, Zara Aydın üçüncü oldu. Genç Erkekler kategorisinde ise Boğaziçi Temel Lisesinden Ahmet Öter birinci, Turgutlu İmam Hatip Lisesinden Ramazan Yaman ikinci, Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Muhammed Tarar üçüncü oldu.