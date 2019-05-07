Öğrenciler başarılarını Kaymakam Duru ile paylaştılar

Manisa'da yapılan küçük erkekler ve küçük kızlar masa tenisi il birinciliği müsabakalarında dereceye giren Gökçeören Ulupınar Ortaokulu öğrencileri Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar.

2018-2019 eğitim öğretim sezonu spor faaliyetleri kapsamında Kula'daki okullar arasında düzenlenen masa tenisi turnuvasında küçük erkekler ve küçük kızlarda birinci olarak Manisa'da düzenlenen il birinciliği müsabakalarına katılan Gökçeören Ulupınar Ortaokulu öğrencileri, Manisa'da da derece yaptı. 2-3 Mayıs tarihlerinde Manisa ilçelerinden masa tenisi şampiyonlarının katıldığı turnuvada küçük erkeklerde il üçüncüsü olan öğrenciler takım kaptanı Nurullah Kaynak, Toprak Kaya, Ali Akbulut ve Mustafa Yıldız ile küçük kızlarda il dördüncüsü olan takım kaptanı Gamze Ercan, Hava Ercan, Kübra kaçar ve Cemre Karabulut, Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret ettiler. Masa Tenisi turnuvasında yakaladıkları başarıdan dolayı aldıkları kupayı Kaymakam Duru ile paylaşan öğrenciler, kendilerine destek olan Kaymakam Kemal Duru'ya teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilerin başarısından dolayı tebrik eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muahrrem Kasapoğlu'nun eğitim öğretim yılı başında Kula'ya hediye olarak gönderdiği masa tenislerinin öğrenciler için ne kadar faydalı olduğunu gösterdiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu'nun Kula'ya masa tenisi setlerini göndermesi ile Kulalı öğrencilerde oluşan masa tenisi sevgisi sayesinde bu başarılara imza atıldığını kaydeden Kaymakam Kemal Duru, dereceye giren öğrencilere, yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gönderdiği kitapları hediye ederek öğrencilerin başarılarının devamını diledi.

Öğrencilerin Kaymakam Kemal Duru'yu ziyaretinde, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve Gökçeören Ulupınar Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Yaman da hazır bulundu.