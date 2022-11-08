Öğrenciler, belediye serasında çiçekleri toprakla buluşturdu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü ve Milli Egemenlik Ortaokulu Değerler Kulübü öğrencileri, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi dahilinde Salihli Belediyesi Üretim Serası ve Ağaç Fidanlığında çiçekleri toprakla buluşturdu.

Milli Egemenlik Ortaokulu Değerler Kulübü öğrencileri, Danışman Öğretmen Adem Aydın ve Diyanet Gençlik Koordinatörü Mehmet Demirtaş rehberliğinde, Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait Kurşunlu'da bulunan Üretim Serasını ziyaret etti.

Ziyarette, Müftülük Şube Müdürü Yaşar Güç, öğrencilere doğanın korunması ve insanın yaratılış süreci ile ilgili bilgi verirken, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu da, ilçenin dört bir tarafını süsleyen çiçeklerin bu serada üretildiğini, Salihli'yi daha da güzelleştirmek ve bir doğa şehri yapmak için gece gündüz demeden özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Müftülük Şube Müdürü Güç, programın oldukça verimli geçtiğini belirterek Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu ve sera personeline, Milli Egemenlik Ortaokulu Müdürü Muhammet Mustafa Demir ve öğretmen Adem Aydın ile Gençlik Koordinatörü Mehmet Demirtaş'a teşekkür ederek bu çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Salihli Belediyesi Üretim Serasında çiçekleri saksılara dikerek güzel bir gün geçiren öğrenciler, günün yorgunluğunu piknik yaparak attı.