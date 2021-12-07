İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrenciler Çamlıca İlkokulu'nun yeni halini çok sevdi

Yunusemre Belediyesi, Umut Vagonu Derneği ile birlikte Çamlıca İlkokulu’nda çevre düzenlemesi ve yenileme çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi, Umut Vagonu Derneği ile birlikte Çamlıca İlkokulu'nda çevre düzenlemesi ve yenileme çalışması yaptı. Düzenleme ile öğrenciler okullarını daha çok sevdi.


Yunusemre Belediyesi ilçede yer alan okullarda çevre düzenlemesi yaparak öğrencilerin daha rahat bir şekilde eğitim almasına yardımcı oluyor. Çamlıca İlkokulu'nda Umut Vagonu Derneği ile yenileme çalışması yapan Yunusemre Belediyesi, okulu güzel bir görünüme kavuşturdu. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, “Gelecek nesillerimize sahip çıkıyoruz. Kıymetli evlatlarımızın daha güzel bir ortamda eğitim alması amacıyla ekiplerimiz Çamlıca İlkokulu'nu yeniledi. Okulumuz çok güzel bir görünüme kavuştu” dedi.


Öğrenciler ve mahalle sakinleri de Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye, belediye ekiplerine ve Umut Vagonu Derneği'ne teşekkür ederek yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.