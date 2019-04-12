Öğrenciler en güzel salataya yapmak için yarıştı

Manisa'da öğrenciler en güzel salatayı yapmak için yarıştı. Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı'nda eğitim öğretim gören 43 öğrenci 4. Geleneksel Salata ve Sosları Yarışmasında kıyasıya yarıştı.

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı'nda 4. Geleneksel Salata ve Sosları Yarışması düzenlendi. 11. sınıflarda okuyan 43 öğrencinin katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne olurken, öğrenciler hazırladıkları salatalarda, karides, avokado, ananas, hindi, tavuk, mango, gibi ürünler ve yöreye ait Arap saçı gibi sebzeler de kullandı. Gravyer peynirli avokado salatası, yöresel Maraş cipsli ıspanak salatası, ızgara keçi peynirli pastırmalı salata, maskolin salatası, erik soslu somon salatası, misuaz salatası gibi alışılmışın dışında lezzetlerle 43 öğrenci jürinin karşısına çıktı. Jüri üyeleri 43 salata arasında en iyisini seçmekte oldukça zorlandı.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni Fadime Saygı, “Alan öğretmenleri olarak geleneksel hale getirdiğimiz 4. Salata ve Sosları Yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Yarışmamızda 11. sınıf öğrencilerimiz çalışmalarını yapıyorlar. Toplamda 43 öğrencimiz yarışıyor. Bir değerlendirme kriter tablosu hazırladık. Ön hazırlık, çalışma yöntemi, zamanı verimli kullanma, lezzet, tat gibi kriterleri kontrol ederek öğrencilerimizin çalışmalarını değerlendiriyoruz” dedi.

Yarışmanın amacından bahseden Saygı, “Öğrencilerimiz araştırma yöntemleriyle farklı salatalar bulsunlar, ulusal ve uluslar arası alandaki salatalarla ilgili araştırmalar yapsınlar. Biz dışarıda çok yarışmalara gidemediğimiz için okul içerisinde küçük bir yarışma yapıp rekabet o yarışma heyecanını yaşamalarını sağlamak istedik” diye konuştu.

43 öğrencinin salata ve salata soslarıyla ilgili yarıştığını ifade eden Saygı, “Bazıları et ürünleriyle, bazıları deniz ürünleriyle, bazıları da sadece sebze ve meyvelerle salata hazırladı. Alışagelmişin dışında da salatalar var” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Şeyda Nur Akay, “Yarışmaya bonfile salatasıyla katıldım. Güzel bir yarışma oldu, bizim için güzel bir deneyim. Daha önce böyle bir şey yapmamıştık. Yani bu heyecanı yaşamaktan dolayı mutluyuz. Bonfile salatası zor bir salata. Daha önce yapılmamıştı, değişik bir tat diye onu denemek istedim. İlk önce bizim için güzel bir deneyim oluyor. Heyecanımızı yaşıyoruz” derken, öğrencilerden Kader Temeş de şunları söyledi: “Salata yarışmasında Somon salatası yapmaya karar verdim. Değişik bir soslu salata, avokado, yoğurt karışımı bir şey. Farklı lezzetler öğreniyoruz. Herkes çeşit çeşit salatalar yapıyor. Hem yarışıyoruz, hem de birbirimize destek oluyoruz. Yaptığımız salataya kendimiz karar veriyoruz. Birçok siteleri gezip araştırma yapıyoruz."

Jüri yapacağı değerlendirmenin ardından dereceye giren salataları ve öğrencileri açıklayacak.