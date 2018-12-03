Öğrenciler engelli olmanın zorluklarını sergiledi

Engellilerin yaşadığı sorunları ortaya koyan öğrenciler işaret dilini kullanarak da 'Canım öğretmenim' şarkısını canlandırdı.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu rehberlik öğretmeni Aygül Özsoy, özel eğitim sınıfı öğretmeni Hafize Temirkaya ve öğrencileri engellilerin yaşamlarında hangi engellerle karşılaştıklarını mizansen olarak okuldaki arkadaşlarını ve davetlilere sundu.

Yürüme, konuşma, işitme ve bedensel engellilerin sorunlarını mizansen olarak sunan öğrenciler her sunumun ardından açıklamalarda bulunarak engellilere nasıl yardımcı olunması gerektiğini anlattı.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Osman Keskin Anaokulu öğrencileri tarafından da işaret dili ile 'Canım öğretmenim' adlı okul şarkısı canlandırıldı.

Yapılan etkinlikte ayrıca öğretmenler tarafından salonda bulunan öğrencilere resim kartonu ve boyalar verilerek engellilerle ilgili resim yapmaları istendi. Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Ali Ergül çocuklara engelli olunmasının doğuştan ve sonradan olduğunu ifade ederek, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu nedenle aramızda yaşamakta olan engelli kardeşlerimizi mutlaka yardımcı olunmalıdır." dedi.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin ise, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle okulumuzda program düzenledik. Öğrencilerimizin, özellikle özel eğitim sınıfının ve diğer ana sınıfı öğrencilerinin hazırladığı etkinliklerde öncelikle farkındalık oluşturduk. Öğrencilerimize, engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırma, hayatlarındaki bazı engelleri ortadan kaldırma ve yardımlaşma duygularını geliştirmek için bu programı yaptık. Engellilerimizin hayatta yaşamış oldukları bazı sorunları dile getirdiler. Yaşadıkları problemleri dile getirdiler, canlandırdılar. Bu şekilde bir farkındalık oluşturduk. Öğrencilerimiz de çok güzel bir etkinlik olduğunu belirtti. Herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek programı sona erdirdik." dedi.

Engelliler günü etkinliğine Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yasemin Oral ve Hasan Karakuş, okul Müdürü Veysel Çetin ve öğrenciler ve öğretmenler katıldı.