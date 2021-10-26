Öğrenciler ‘Fahri Tabiat Koruyucusu' oldu

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından "Tabiat Turizmi" etkinlikleri kapsamında, Yunusemre Kemal Pınar İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile öğretmenlerine milli parkta etkinlik düzenlendi. Programda, öğrencilere milli parkın fauno ve florası tanıtıldı.

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü, Tabiat Turizmi etkinlikleri kapsamında, Manisa Yunusemre Kemal Pınar İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile öğretmenlerini milli parkta misafir etti. Öğrencilere, Ataalanı Şefi Özcan Öz tarafından Milli Parkın fauno ve florası anlatıldı. Eğitmen Nagihan Çevik tarafından milli parkın güzellikleri tanıtılarak, tabiatı koruma eğitimi verildi. Ardından öğrencilerle doğa yürüyüşü, çeşitli spor aktiviteleri ve geleneksel oyunlar oynandı. Etkinlik sonrasında ise, öğrencilere 'Fahri Tabiat Koruyucusu' belgeleri takdim edildi.