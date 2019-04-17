Öğrenciler geri dönüşümü yerinde gördü

Manisa Mektebim Okulu, öğrencilere çevre bilincini aşılamak, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek amacıyla özel bir geri dönüşüm tesisine ziyaret düzenlendi. Okulun Fen ve Teknoloji Öğretmeni Hediye Tutal ve öğrencileri, Geri Dönüşüm Fabrikası Genel Müdürü İsmail Aydın'dan bilgiler alarak, geri dönüşüm sürecini yakından takip etti. Genel Müdür İsmail Aydın, geri dönüşüm işinin ülke ekonomisine sağladığı katkılardan bahsederek, geri dönüşüm sayesinde ithalata harcanan binlerce doların ülke ekonomisine kaldığını söyledi. Aydın, öğrencilere fabrikayı gezdirerek üretimin nasıl yapıldığı konusunda brifing verdi. Atıkları geri dönüştürerek, toprağa, suya ve iklime zarar vermeden geri dönüşüme katkıda bulunduklarını aktaran Aydın, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.