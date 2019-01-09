Öğrenciler gözetmensiz sınavda ter döktü

Manisa'nın Kula ilçesinde iki okulda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Biz size güveniyoruz ve inanıyoruz' temalı gözetmensiz sınav uygulaması gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında başlatılan ‘Biz size güveniyoruz ve inanıyoruz' temalı projede, Kula'da Yunus Emre Anadolu Lisesi ve 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu'nda, gözetmensiz sınav uygulaması gerçekleştirildi.

Beraberindeki İlçe Milli eğitim Şube Müdürleri ile birlikte projenin uygulandığı okulları ziyaret eden Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başlatılan ve ilk kez uygulanan bu projenin nitelikli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek konusunda önemli bir adım olacağını ifade etti. Proje kapsamında Kula'da bir ortaokul ve bir lise de uygulama yapıldığını ifade eden Sümen, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında başlattığı ‘Biz size güveniyoruz ve inanıyoruz' temalı gözetimsiz sınav uygulamasını Kula'da da gerçekleştirdik. Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek olarak hedeflenen 2023 Eğitim Vizyonunda, gözetimsiz sınav uygulaması ile sınav sürecinde öğrencilerimizin davranışlarının iyiliğini, kötülüğünü, doğruluğunu, yanlışlığını, haklılığını ve haksızlığını içsel olarak yargılamalarına fırsat vererek kendi ilke ve değer yargılarını oluşturmalarını desteklemeyi hedeflediğimiz bu uygulamanın, nitelikli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek konusunda önemli bir adım olacağını düşünüyorum. İlk etapta ilçemizdeki 2 okulda uyguladığımız projenin sonuçlarına göre, ilerleyen zamanlarda projeyi daha da geliştirerek tüm okullarımızda uygulamayı hedefliyoruz. Bir yaşam alanı olarak okullarımız, her bir çocuğumuzun değerine değer, mutluluğuna mutluluk katan, evrensel, milli ve manevi erdemlerle birlikte yaşam becerilerinin içselleştirildiği mekanlardır. Gözetimsiz sınav uygulamamızın da öğrencilerimize bu anlamlı yaşam yolculuğunda yeni kazanımlar sağlamasını diliyoruz.” dedi.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'in, projenin uygulandığı okullara gerçekleştirdiği ziyarete, Kula İlçe Milli eğitim Şube Müdürleri İsa Ekiz ile Hüseyin İzci de eşlik etti.