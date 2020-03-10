Öğrenciler, harçlıklarını depremzedelere bağışladı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Misak-ı Milli İlkokulu öğrencileri aralarında topladıkları harçlıklarını, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'ının banka hesap numarasına yatırarak depremzedelere ulaştırılmasını sağladı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Misak-ı Milli İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri aralarında topladıkları harçlıklarını, Elazığ ve Malatya' daki depremzedelere ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'ın banka hesabına yatırdı. Salihli Kızılay Şube Başkanı Ahmet Cüneyt Musal'da öğrencileri ziyaret ederek, bu duyarlı ve örnek davranışlarından dolayı tebrik edip, teşekkür belgesi verdi.

Türk milletinin acı olaylar karşısında birleşen ve acıları paylaşan bir millet olduğuna dikkat çeken Şube Başkanı Musal “Bunun güzel bir örneğini okulumuzda yaşıyoruz. Okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve duyarlı öğrencilerimiz bir çalışma yapmışlar. Öğrencilerimiz harçlıklarını depremzedelere ulaştırılmak üzere Kızılay' a bağışlamışlar. Hassasiyetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi de okulda ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılması amacıyla, okula kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.