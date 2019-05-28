Öğrenciler harçlıklarıyla Ramazan kolisi hazırladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde eğitim-öğretim veren Atatürk İlkokulunun öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek ihtiyaç sahibi aileler için temel gıda malzemelerinden oluşan Ramazan kolisi hazırladılar. Öğrenciler hazırladıkları Ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar.

İlçe merkezinde 250 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Atatürk İlkokulunda öğrenciler, kendi harçlıklarından artırıp, ailelerinin ve okul öğretmenlerinin de desteği ile evlerinden getirdiği temel gıda maddelerini okulda öğretmenleriyle birlikte paketleyerek, kolileri hazırladı. Hazırlanan koliler okul yönetimi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Atatürk İlkokulu Müdürü Ali Kanyılmaz, Ramazan ayı münasebetiyle öğrencilerin yardımlaşma, paylaşma, hoşgörü gibi toplumsal değerleri öğrenmeleri ve benimsemeleri amacıyla projenin başlattığını belirtti. Müdür Kanyılmaz, "Projeyle ilkokul düzeyindeki öğrencilerimiz Ramazan ayının farkında olarak yardımlaşma duygusunu yaşamış oldular. Proje sürecinde desteklerini esirgemeyen ve projeye katılan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.