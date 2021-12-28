Öğrenciler hayallerindeki polisi şiir ve resimlerine yansıttılar

Geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerin çeşitli sosyal kültürel etkinliklerde kendileri ile barışık, şehir ve toplum hayatına sağlıklı bir şekilde uyum sağlamış bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunması amacıyla Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından Manisa merkezinde eğitim gören ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik "Hayalimdeki Polis" konulu resim ve şiir yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Törene, emniyet personeli, öğrenci, öğretmen ve velileri katıldı. Resim ve şiir yarışmasında yaklaşık 447 eserle katılan öğrenciler, Manisa Valiliği himayesinde kurulan İl Sosyal Etkinlikler Değerlendirme Kurulu tarafından eleme usulüyle belirlenirken, resim dalında 20, şiir dalında 10 eser finale kaldı. Bu eserler sosyal medya hesapları üzerinden oylamaya sunularak, en çok beğeni alan ilk üç eser seçildi. Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, dereceye giren öğrencilere ödüllerini düzenlenen törenle takdim etti. “Hayalimdeki Polis” konulu şiir yarışmasında; Vestel Ortaokulu öğrencisi Ecrin Bulut birinci, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ayşe Hilal Öztürk ikinci, Ali Rıza Çevik Ortaokulu öğrencisi Aleyna Gürakan üçüncü oldu. Görgülüler Ortaokulu öğrencisi Emir Yıldız ise mansiyon ödülü aldı.

Resim kategorisinde; Cumhuriyet İlkokulu Beren Ada Civanoğlu birinci, Akşemseddin İlkokulu öğrencisi Mehmet Akif İnce ikinci, Cumhuriyet İlkokulu Elif Talia Kanbur üçüncü oldu. Çağatay Uluçay İlkokulu öğrencisi Ece Özcanlar ise mansiyon ödülü sahibi oldu.

Ödül töreninde öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, “Bu yarışmayla öğrencilerimize polis sevgisini aşılamayı, polisle bağının güçlenmesini, ilerleyen yaşlarında polisi doğru algılamayı ve devlete güven duygusunu sağlamayı, sokaklarda polisi kendisine en yakın kişi olarak görmesini arzu ediyoruz. Tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz şunu bilsin ki onların huzuru ve güveni için gece gündüz çalışıyoruz. Onların güvenliği için okul önlerinde ve çevresinde gereken her türlü tedbirleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz” dedi.

Program dereceye giren şiir, resim ve kompozisyonların bulunduğu serginin gezilmesi ile sona erdi.