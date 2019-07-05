Öğrenciler hem eğleniyor hem Kur'an öğreniyor

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Gençlik Merkezi, 'Merkezim her yerde' projesi kapsamında, yaz dönemi Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri, sportif ve sanatsal etkinliklerle buluşturuyor.

Salihli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Salihli Gençlik Merkezinde çalışan gençlik liderleri ve gönüllü antrenörler, Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı 'Merkezim her yerde' projesi kapsamında, yaz dönemi Kur'an kurslarına katılan öğrencilerin, sportif ve sanatsal etkinliklerle buluşmasını sağlıyor.

Camilerdeki Kuran kurslarına katılan öğrencilerle bir araya gelen gençlik liderleri ve gönüllü antrenörler, dini eğitim alan öğrencilere sportif aktiviteler yaptırıyor. Gönüllülerle birlikte çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler, yapılan çeşitli aktivitelerde keyifli bir gün geçirip, gönüllerince eğleniyor.

‘Merkezim her yerde'' projesi ile ilçedeki Camilerde Kur'an kursuna katılan öğrencilerle Salihli Gençlik Merkezi arasında gönül köprüsü kurmaya devam ettiklerini vurgu yapan Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, bugüne kadar Yerliler, Cumhuriyet, Kurtuluş ve Küçük İmam camilerindeki öğrencilerle bir araya gelip, darp, survivor, voleybol, tenis ve sportif faaliyetler yapıp, ayrıca 'Hayata değer kat' seminerleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Faaliyetlerin 2 Ağustos'a kadar devam edeceğine vurgu yapan Ayaz, amaçlarının gençlik merkezine gelemeyen, gençlik merkezi müdürlüklerinin imkanlarından yararlanamayan gençlerin ayağına gitmek olduğunu belirtti. Ayaz, ilgilerinden dolayı cami imam hatiplerine teşekkür etti.