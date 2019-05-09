Öğrenciler jandarma oldu trafik denetimi yaptı

Eğitim çalışmasında jandarma yeleği giyen iki öğrenci de jandarma eşliğinde trafik denetimi yaptı.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ilçeye bağlı Girelli Mahallesindeki Şehit Mehmet Şimşek Ortaokulunda öğrencilere teorik ve pratik trafik eğitimi verdi. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle izlenen uygulamalı trafik eğitiminde araçlar kontrol edilip sürücülere alkol muayenesi yapıldı. Trafikte yaya önceliğinin vurgulandığı eğitim öğrenciler tarafından dikkatle takip edildi. Eğitimin ardından bir kız bir de erkek öğrenciye jandarma trafik yelekleri giydirilerek jandarma eşliğinde sürücülere alkol muayenesi ve evrak kontrolleri yaptırıldı. Öğrenciler, denetimden başarıyla geçen sürücülere jandarma adına teşekkür etti.

Jandarma trafik ekiplerinin öğrencilere verdikleri eğitimi Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nadir Bilbay da yerinde izledi.

Alaşehir Girelli Şehit Mehmet Şimşek Ortaokulu Müdürü Medet Kılınç, jandarma ekiplerine verdikleri eğitimden dolayı teşekkür ederek öğrencilerin gerçek anlamda bir trafik eğitiminden geçtiğini vurguladı.

Verilen eğitimin sonunda okul servislerine koşan öğrencilere jandarma ekipleri tarafından servis içinde de, okul servislerine nasıl binilmesi ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.