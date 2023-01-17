Öğrenciler kendi elleriyle yaptığı kahvaltılıkları Duru bebek için sattı

Kula halkının da yoğun ilgi gösterdiği satıştan elde edilen tüm gelirler, Duru bebeğin kampanyasına aktarıldı.

Yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle başarılara imza atan Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni bir proje ile örnek bir davranış sergiledi. Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümü öğrencilerinin büyük bir özveriyle hazırladığı simit, poğaça ve kruvasanlar, okul idaresi ve okul öğretmenlerinin öncülüğünde Kula Gençlik Merkezi önünde satışa sunuldu. Kula halkının da yoğun ilgi gösterdiği projede elde edilen tüm gelir, Manisa Valiliği onaylı SMA Tip-1 hastası Duru Sağlık bebeğin kampanyasına aktarıldı.

Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz'ün de katıldığı projeye Kula protokolü de büyük destek verdi. Öğrencilerin bu güzel hizmetine duyarsız kalmayan Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen ile Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan da projeye büyük katkı sağladı.

"Duru bebeği sağlığına kavuşturmak için daha çok çalışacağız"

Okul öğrencilerinin hazırladığı kahvaltılık ikramları satışa sunarak Salihli'de yaşayan SMA Tip-1 hastası Duru Sağlık bebeğin kampanyasına bir nebze de olsa katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş, bu projeyi çeşitli ikramlarla büyüterek sürdüreceklerini söyledi. Kula'da oldukça başarılı projelere imza atan okul öğrencilerini de tebrik eden Okumuş, projeye destek veren Kula halı ile ilçe protokolüne de teşekkür etti.