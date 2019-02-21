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Öğrenciler masal kahramanlarını çok sevdi

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okulun giriş salonundaki tüm duvarlara çizilen masal kahramanların resimleri öğrenciler tarafından çok sevildi.


Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hafize Keskin önderliğinde okulun giriş salonundaki duvarları süsleyen masal kahramanları sayesinde çocukların okula daha azimli geldiğini ve masal kahramanlarını öğrendiklerini belirterek, "Okulumuzdaki öğrencilerimizin okullarını daha severek gelmeleri ve masal kahramanlarını tanıma yönünden giriş salonundaki duvarlarımızı masal kahramanlarımızın resimleri ile kapladık. Öğrencilerimiz her sabah masal kahramanlarını bakarak dersler giriyorlar. Mutlu oluyorlar." dedi.


Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Müdürü Adem Çelik, okul aile birliği tarafından yaptırılan çalışmanın faydalı olduğunu belirterek, "Çocuklarımız okula geldiğinde onları masal kahramanları karşılıyor. Bu çocuklarda ayrı bir heyecan yaşatmakta." dedi.

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