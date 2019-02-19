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Öğrenciler okulda kurdukları serada üretim yapıyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan Namık Oğul İlkokulunda geliştirilen "Greenhouse at school etwinning" projesi kapsamında öğrenciler bilgisayar ve televizyon bağımlılığını azaltarak okul bahçesinde kurulan sera ile toprakla buluşup üretim yapıyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan Namık Oğul İlkokulunda geliştirilen "Greenhouse at school etwinning" projesi kapsamında öğrenciler bilgisayar ve televizyon bağımlılığını azaltarak okul bahçesinde kurulan sera ile toprakla buluşup üretim yapıyor.


Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan Namık Oğul İlkokulunda "Greenhouse at school etwinning" projesi hayata geçirildi. Öğrencilerin toprakla buluşup üretim yapılarak teknoloji bağımlılığını azaltarak hem stres atmaları hem de toprakla buluşup üretim yapmalarını hedefleyen projeyle öğrencilerin teknoloji bağımlılığını azaltarak stres atmaları sağlanıyor.


Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Murat Keskin, "2023 eğitim vizyonunun temel eğitim bölümünün 2. hedefi doğrultusunda çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, oyun ve folklorunu tanımasına derslerle bütünleşik veya ders dışı etkinlik olarak ağırlık verilmektedir" dedi.


Projenin başvuru ve yürütülmesi süreçlerinin takibini yapan Proje Koordinatörü Merve Canca projenin hedefleri hakkında bilgi vererek "Gelişen teknoloji ile eve kapanan, toprakla uğraşmayan bilgisayar ve televizyona bağımlı çocuklarımız için okul ortamını farklılaştırarak okulda sera kurmak ve sera içinde çeşitli bitkiler sebze meyveler ile okulun imkanlarının olduğu yerlerde çiçek yetiştirerek çocukların toprak ile uğraşmasını sağlamayı amaçladık" diye konuştu.


Öte yandan proje Polonya, Gürcistan, Tunus ve İspanya'da bulunan okullarla ortak yürütülüyor.

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