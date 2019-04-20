Öğrenciler okullarını sergi ile tanıttı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında yer alan bölümleri bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergileyerek tanıttı.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesinin; giyim, çocuk gelişimi, moda tasarım, tarım alanları ve muhasebe-finans bölümlerinin yıl boyunca yaptığı çalışmalar, Sarıgöl Hükümet Konağı önünde açık havada sergilenerek, vatandaşların bölümler hakkında bilgilendirilmesi sağlandı. Çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği sergi büyük beğeni topladı. Sergi hakkında bilgi veren Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayten Beycan, ''Okulumuzun meslek dallarını tanıtma amaçlı olarak sergi açtık. Çok yararlı oldu. Okulumuzda öğrencilerimiz bir yandan meslek edinmekte, diğer yandan üniversiteye girme imkanlarına sahip olmaktadır'' dedi.

Sergiyi, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, şube müdürleri Yasemin Oral, Hasan Karakuş, daire amirleri de ziyaret etti.