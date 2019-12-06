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Öğrenciler, sokak tiyatrosu ile kadına şiddete 'hayır' dedi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hükümet Konağı önünde sergiledikleri tiyatro oyunu ile kadına şiddete dikkat çekti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hükümet Konağı önünde sergiledikleri tiyatro oyunu ile kadına şiddete dikkat çekti.


Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Sokak Tiyatrosu' adı altında kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla "Özür Dilerim" adlı tiyatro oyunu sergiledi. Hükümet Konağı önünde sergilenen oyuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı ve “kadına şiddet” konusuna dikkat çekilen oyunda, öğrencilerin performansı izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Oyun ile ilgili bilgi veren Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Ferda Gülbastı, "Oyunumuz yaklaşık 10 dakika sürdü ve 18 öğrencimiz sahne aldı. Öğrencilerimi kutluyorum, çok başarılı bir performans gösterdiler. Bizim amacımız toplumda kadına şiddet olaylarına dikkat çekmekti. Tiyatro oyunumuzu izlemeye gelen herkese teşekkür ederiz" dedi.


Tiyatro oyununu; Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan da takip ederken, oyun sonunda öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

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