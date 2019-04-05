Öğrenciler sosyal medya yerine doğa ile buluştular

Şehzadeler Gediz Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen sergi açılışı ve sertifika törenine, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Manisa Yeşilay İl Başkanı Salih Fulcun, Şehzadeler Halk Eğitim Müdürü Orhan Çelik, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Cep telefonu, tablet, sosyal medya, internet bağımlılığı, ve bilgisayar oyunlarından gençleri uzaklaştırmak, doğa ile gençleri buluşturmak amacıyla başlatılan “Sosyal Medyaya Bağımlı Olma Kendine Bağla” projesi ile teknik 40, dolaylı olarak bin 300 öğrenci projeyle etkileşim kurdu. Proje kapsamında öğrenciler, önce fotoğraf kursuna katıldı, ardından öğrendikleri bilgiler sayesinde doğa ve kültürel gezilerde çektikleri fotoğraflarla sergi açtı. Serginin açılış kurdelesini protokol üyeleri kesti. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve beraberindekiler sergiyi gezerek, kurs öğretmeni Mehmet Ali Erbaş'tan sergi hakkında bilgi aldı. Daha sonra sertifika töreni için konferans salonuna geçildi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Evren Arslan projenin amacı hakkında protokol ve katılımcılara bilgi verdi. Arslan “Bu çalışma da ki amacımız sosyal medyada tüketen değil, üreten bir gençlik ortaya çıkartmaktı. Bu anlamda Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinin Desteği ile yaklaşık 40 öğrenciyi teknik olarak fotoğraf ve video çekebilecek şekilde yetiştirdik. Bu projeyi daha da ileri taşıma adına Dijital bağımlılıkla mücadele için 'Gençliğim Doğada' çalışmasını başlattık. Öğrencilerimiz düzenlemiş olduğumuz doğa gezileri ile tarihi mekanlar kent ormanları ve milli parklarla buluştu. Doğada fotoğraf çekip, oyunlar oynayan öğrencilerimiz hem eğlendiler hem de internet ve sanal dünyada ki zararlı oyunlardan uzaklaştılar. En önemlisi de öğretmenleri ile birlikte kaliteli, vakit geçirdiler” dedi.

“Fotoğraf insanın geçmişi ve geleceği ile irtibat kurmasıdır”

Fotoğrafın anı yakalamanın yanında insanın geçmişi ve geleceği ile irtibat kurması adına önemli bir araç olduğunu belirten Manisa Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, “Burada ortak bir aklın ürünü olan ortak ve güzel bir çalışma var. Bir taraftan gençlerimizi sosyal medya bağımlılığından kurtarma amacıyla yapılan güzel bir çalışma, diğer taraftan da onun yerine güzel bir şey koyma. Yani sadece sosyal medyaya bağlanmayın, uzak durun değil onun yerine alternatif önerilen hayırlı bir iş var. Fotoğraf gibi hayatımızın güzelliklerini, Rabbimizin yaptığı güzellikleri insanlara aktarma sanatı var. Böyle bir çalışmayı çok iyi başarmış projedeki gençlerimiz, kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kurs öğretmeni Mehmet Ali Erbaş'ın proje kapsamında yapılan faaliyetler hakkında bir sunum yaptı.

Teknik olarak eğitim alan 40, dolaylı olarak etkileşim sağlayan bin 300 öğrencinin projeden yararlandığını belirten fotoğrafçılık kursu öğretmeni Mehmet Ali Erbaş, “Kurs öğrencileri önce fotoğraf çekmeyi öğrendiler, daha sonra doğada geçirdikleri vakti kayıt altına alıp arkadaşları ile paylaştılar ve tatlı bir rekabet başladı. Herkes en güzeli yapmak istedi. Hız, perspektif, hareket, durağanlık gibi önemli birçok kurala uygun çekim yapmak için birbirleri ile yarış yaptılar. Sonuçta bu yaş grubunu motive edecek, cesaretlendirecek bir başarı ortaya çıktı” diye konuştu.

Sertifika töreninin ardından kurs öğrencilerinin çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan sergi ziyaretçilerini ağırladı.