Öğrenciler suyu tasarruflu kullanmayı öğreniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çocuklara suyun önemini anlatarak, korunmasını teşvik amacıyla başlattığı Su Tasarrufu Eğitim Projesi'nde hız kesmiyor. Proje kapsamında eğitim semineri düzenlenen okullardan biri de Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu oldu. Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu'nun da katıldığı eğitimde, Okul Müdürü Sema Çifçi de yer alarak, öğrencilerle birlikte sunumu izledi.

İlkokul 2'nci sınıf öğrencilerini kapsayan sunum içerisinde, çocukların anlayabilecekleri kavram ve tanımlarla suyun önemi ve dikkatli kullanımı vurgulandı. Öğrencilerin ilgilerini çekecek eğitici çizgi filmlerin de bulunduğu sunumun ardından, çocuklara hediye olarak kumbara ve rozet verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu Müdürü Sema Çifçi, “Öncelikle MASKİ Genel Müdürlüğümüze, çocuklarımızın farkındalık kazanması adına düzenlenen bu etkinlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Su israfı, tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorundur. Bu yüzden çocuklarımıza tasarruf bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gerekir. Bizler de eğitim camiası olarak çocuklarımızın bu konudaki gelişimlerini önemseyerek, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışıyoruz.” dedi.