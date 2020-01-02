Öğrenciler tam otomasyonlu otoparkı inceledi

Manisalı öğrenciler, Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen yarışma kapsamında hazırladıkları proje için daha ayrıntılı bilgi almak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Tam Otomasyonlu Otopark'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 2016 yılında hizmete kazandırılan 560 araç kapasiteli Tam Otomasyonlu Otopark, Manisa Bahçeşehir Koleji'nde öğrenim gören öğrencileri ağırladı. Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen ve bu seneki konusu şehir şekillendirme olan 'First Lego League' yarışmasına katılan Manisa Bahçeşehir Koleji Robotik Kulübü öğrencileri, yarışma kapsamında bir proje hazırladı. Öğrenciler hazırladıkları proje konusunda daha ayrıntılı bilgiler elde edebilmek amacıyla öğretmenleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Tam Otomasyonlu Otoparkı'na inceleme gezisi düzenledi. Öğrencilere incelemeleri esnasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz ve Tam Otomasyonlu Otopark'ta görevli teknik personel eşlik etti.

Öğrencilere inceleme gezileri sırasında araçların otoparkın kapasitesi, araçların otoparka nasıl girdiği, sürücülerin yapması gereken işlemler, otoparkın çalışma prensibi ve yazılım sistemi hakkında bilgiler aktarıldı. Sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, öğrencilerin Tam Otomasyonlu Otopark ile ilgili sorularını yanıtladı.