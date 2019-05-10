Öğrenciler trafik kurallarını drama ile öğrendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Trafik Haftası kapsamında öğrencilerin trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla hazırladığı drama büyük beğeni topladı. Oynanan dramada öğrencilerin performansı usta tiyatrocuları aratmadı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alaşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Osman Akça Ortaokulu öğrencileri tarafından organize edilen Trafik Haftası kutlamaları kapsamında öğrenciler tarafından drama hazırlandı. Öğrencilerin rol aldığı dramada trafik kurallarına uyulmaması halinde yaşanabilecek senaryolar gözler önüne serildi. Dramanın senaryosu gereği öğrencilerden Huriye Curacı ve eşi rolünü oynayan Ahmet Bakır biriktirdikleri parayla bir araba alma hayali kuruyor. Hayallerini konuşurken yolda dalgın olarak yürüyen Ahmet Bakır'a dikkatsizlik sonucu bir otomobil çarpıyor ve hayatını kaybediyor. Yerde yatan Ahmet Bakır'ı gören Huriye Curacı ise sinir krizi geçiriyor. Drama sonunda Bakır ve Curacı'nın hayallerinin bir anlık dikkatsizlik sonucu yarım kalması vurgulanıyor. Oynanan dramada öğrencilerin performansı usta tiyatrocuları aratmazken, izleyenler tarafından büyük alkış topladı. Etkinlikte konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Gördüğümüz tablolar birer aksiyon olsa bile insan ürperiyor. Trafik kurallarında öncelik yayalarındır. Ancak trafik kurallarına sadece sizlerin uyması yetmez. Siz durursunuz, arkadan gelen araç durmaz, yayaya çarpar. Trafik kurallarına hepimizin uyması gerekir" dedi.

Kutlamalara Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Emniyet Müdürü Mustafa Zorpozan, Okul Müdürü Ayhan Yılmaz, öğrenciler ve velileri katıldı.