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Öğrenciler Yemen'deki drama kayıtsız kalmadı

Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yemen’e yardım kampanyası düzenledi.

Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yemen'e yardım kampanyası düzenledi. Toplanan 7 bin 213 Lira Kızılay Soma Şube Başkanı Aziz Günal'a teslim edildi.


Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal Yardımlaşma Kulübü öncülüğünde tüm öğrencilerin katıldığı kermeste toplanan 7 bin 213 Lira Okul Müdürü Mehmet Akif Uzunoğlu tarafından Kızılay Soma Şube Başkanı Aziz Günal'a teslim edildi.


Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Akif Uzunoğlu, “Yemen halkının ihtiyacı olan gıda, hijyen paketleri, tıbbi malzemeler ve içilebilir temiz su yardımlarının bölgeye ulaştırılması adına bu destekler önemli. Okulumuzda öğrencilerimiz duyarlılık gösterip bu kermesi düzenlediler. Ülke genelinde yapılacak desteklerle Müslüman kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu bilmeleri onların moralini yükseltecektir.” dedi.

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