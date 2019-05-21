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Öğrenciler yetenekleriyle göz kamaştırdı

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunun yılsonu sergisinde bine yakın eser görücüye çıktı.

Okulun spor salonunda açılan sergideki eserler öğrencilerin yeteneklerini de gözler önüne serdi.


Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunda Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi açıldı. Okulun spor salonunda gerçekleştirilen açılışa Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Tuba Buket Aydemir Er, Üçler Yıldırım, Bayram Bülent Yıldırım, Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Mücahit Mert, okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kurdele kesiminin ardından bine yakın eserin yer aldığı sergiyi gezen katılımcılar dikkatle ortaya çıkan çalışmaları inceledi.


Görsel Sanatlar Öğretmenleri Yasemin Çelik, Nuri Yetişkin, Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmenleri Seval Dolay, Sultan Elbir gözetiminde okul öğrencileri tarafından yapılan yüzlerce eserden oluşan sergi Cuma gününe kadar gezilebilecek.

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