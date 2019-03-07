Öğrencilerden hastalara manevi destek

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Alaşehir Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini sundular.

Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri mesleki uygulama ve staj çalışmaları 'Manevi danışmanlık hizmetleri' kapsamında okul müdürü Hilmi Demir, meslek dersleri öğretmeni Ufuk Bahçalı refakatinde, Alaşehir Devlet Hastanesinin çeşitli bölümlerinde tedavi görmekte olan hastaları ziyaret etti. Regaib Kandili dolasıyla hazırladıkları hediyeleri hastalara sunan öğrenciler, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Öğrencileri karşılarında gören hastalar ve hasta yakınları memnuniyetlerini dile getirirken, zaman zaman da duygusal anlar yaşandı. Ziyaret sonrası konuşan okul müdürü Hilmi Demir, "İnsanların tıbbi tedavilerin yanı sıra manevi olarak da ziyaret edilme, değer verilme gibi psikolojik desteğe de ihtiyacı vardır. Bu düşüncelerle Regaip Kandili dolayısıyla hastalarımızın hem Regaip kandillerini kutlamak, hem de onlara psikolojik destek verebilmek amacıyla ziyaretlerde bulunduk. Bu hem öğrencilerimiz için bir uygulama eğitimi oldu, hem de hastalarımıza moral vermiş olduk. Bizlere bu fırsatı tanıyan başhekim ve personeline teşekkür ediyoruz" dedi.

Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini makamında ağırlayan hastane Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı ise öğrencilere hayata dair anlamlı mesajlar verdi.

Hastanede KOAH tedavisi gören Sarıgöl Avşar Mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin Akbaba, öğrencilerin ziyaretlerinden mutlu olduğunu belirterek, özellikle ziyaretçisi olmayan hastalar için bu tür uygulamaların yapılmasının önemini vurguladı.