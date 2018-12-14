Öğrencilerden 'Pekala okuyoruz' kampanyasına destek

Alaşehir Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Pekala okuyoruz' projesi kapsamında, ilçedeki bir özel ilkokulun 2. sınıf öğrencileri Alaşehir Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Öğrenciler kütüphanede kitap okurken üyelik işlemlerini de gerçekleştirdi.

Sınıf öğretmenleri Emine Ölmez ve Sümeyye Kahya öğrencilerini Alaşehir Halk Kütüphanesi'ne geziye götürdü. Öğrenciler Kütüphanede kitap okuyarak, üye oldu. 2-A sınıfı öğretmeni Emine Ölmez, 2-B Sınıfı öğretmeni Sümeyye Kahya ve öğrencileri Alaşehir Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Pekala okuyoruz' projesi kapsamında hem projeye destek olmak hem öğrencilerin kütüphaneyi tanımaları hem de kitap okuma bilincini aşılamak istediklerini belirtti.

Sınıf öğretmeni Emine Ölmez, "Öğrencilerimizle birlikte kütüphanede kitap okuyarak hep birlikte üye olduk. Günümüzde her gün kitap okuma oranı düşüyor. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, başta biz öğretmenler olmak üzere tüm anne ve babaların en başta gelen görevleri olmalıdır. Biz de öğrencilerimize küçük yaşta bu davranışları kazandırmak için böyle bir çalışma gerçekleştirdik." dedi.