Öğrencilerden Pi Günü'ne özel kutlama

Sarıgöl Çanakçı Ortaokulu öğrencileri 14 Mart Pi Günü'nü öğrencilerle birlikte kutladı.

Sarıgöl Çanakçı Ortaokulu öğrencileri matematik öğretmenleri Güllü Gökdere Ateş tarafından Pİ sayısının önemini çocuklara kavratmak için, Pi sayısının sembolü olan işaretli tişörtler giydirerek bahçede Pi sayısının simgesini ifade eden mizansen yaptırdı. Hazırlanan broşürlerde yapılan kek, pasta ve revani tatlılarının üzerine de çocuklar tarafından Pi sayısının sembolü yapıldı. Çanakçı Ortaokulu matematik öğretmeni Güllü Gökdere Ateş tarafından Pi sayının matematikteki önemi anlatıldıktan sonra hazırlanan tatlılar birlikte afiyetle yenildi.

Çanakçı Ortaokulu Müdürü Fatih Akın, "Her yıl 14 Mart'ta matematik tutkunları tarafından farklı etkinlikler düzenlenerek kutlanan Pi Günü, matematikte kullanılmakta olan sabit Pi sayısı anısına özel olarak kabul edilmektedir. 14 Mart tarihinin Pi sayısı olan 3,14'e benzemesi, bu tarihin bütün dünyada Pi Günü olarak kutlanmasına neden olmuştur. Ayrıca, Einstein'ın doğum gününün 14 Mart'ta denk gelmesi de ilginç bir tesadüftür. Etkinliğimiz sayesinde Pi sayısı öğrencilerin belleğinde kalıcı oldu." dedi.