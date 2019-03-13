Öğrencilerden Türkiye'yi dünyaya tanıtacak proje

Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği "Zihin Haritamda Dünya Belleği" projesi ile Tubitak 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri tarih alanında Ege Bölge 1.'si oldu.

Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiye'yi dünyaya tanıtmak amacıyla "Zihin Haritamda Dünya Belleği" projesi geliştirdi. Proje kapsamında UNESCO tarafından Türkiye'deki koruma altına alınan 7 eserin öğrencilere kolay bir şekilde öğretilmesi amacıyla geliştirilen metot daha sonra öğrencilere uygulandı. Proje sorumlusu Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun ile okul öğrencileri Zeynep Aydemir ve Esra Çakır'ın hazırladığı proje ile başarılı sonuçlar elde edildi. Proje ile Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TUBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Ege bölgesinde ki finallerde tarih alanında Ege Bölge 1.si oldu. Proje hakkında bilgi veren okulun coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun, "Ülkemizde Dünya Belleği olarak kabul edilen tüm başlıklarla ilgili zihin haritaları özel materyaller tasarlanmıştır. Manisa ilinde farklı okullarda öğrenim gören ve Sosyal Bilgiler dersi alan 5. sınıflardan seviye sınıfı yapılmamış deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Kontrol gruplarında 'Kültür ve Miras' ünitesine ait 'Dünya Belleği Kültür Beratları' konusu geleneksel öğretim yöntemleri ile öğretilirken, deney grubunda ise araştırmacılar tarafından hazırlanan zihin haritası destekli materyaller ile öğretilmiştir. Dünya Belleği Kültür Beratlarının öğretilmesinde zihin haritası öğrenme metodu öğrenme amaçlı kullanıldığı grup ile geleneksel yönteminin uygulandığı gruplar karşılaştırıldığında zihin haritası öğrenme metodunu kullanan grubun, geleneksel yöntemle konu anlatılan gruptaki öğrencilere kıyasla son testte daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Her iki grubun ön test sonuçları birbirine çok yakın çıkmışken, son test sonuçları karşılaştırıldığında zihin haritası öğrenme metodu ile ders işleyen gruptaki ki öğrencilerin ortalaması çok yüksek çıkmıştır. Bu sonuçlar her iki grup arasındaki anlamlı farklılığı oluşturmuştur" dedi.

Projeyi hazırlayan okul öğrencilerinden Zeynep Aydemir, proje ile Türkiye'deki UNESCO Dünya Belleği programında yer alan 7 eserin öğrencilere kalıcı bir şekilde öğretilmesini hedeflediklerini belirterek, " Dünya Belleği Kültür Beratlarına ait sosyal ve tarihi bilgilerin öğrencilere kolay bir şekilde öğretilmesi üzerine geliştirilen zihin haritası öğrenme metodunun öğrenmeye etkisi üzerine bir araştırma yaptık. Sosyal ve tarihi bilginin öğrenmeye dönüşme sürecinin pozitif yönde desteklenmesi için yapılması gereken uygulamalarla ilgili somut sonuçlar aldık" dedi.