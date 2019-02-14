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Öğrencilere bilişimin geleceği ve fırsatları anlatıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine bilişim uzmanı Mete Üründü tarafından bilişimdeki fırsatlar ve geleceğin teknolojileri hakkında seminer verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine bilişim uzmanı Mete Üründü tarafından bilişimdeki fırsatlar ve geleceğin teknolojileri hakkında seminer verildi.


Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Bilişim Teknolojileri" konusunda öğrencilere seminer verildi. Seminere konuşmacı olarak Manisa'da bilişim alanında önde gelen isimlerden olan Mete Üründü katıldı. Bilişim sektöründe yaşanan son gelişmeleri ve fırsatları anlatan Üründü, iş hayatında yaşadığı tecrübeleri liseli öğrencileriyle paylaştı. Sektöre ilgi duyan öğrencilerin bilişim sektörünün inceliklerini yakından öğrendi. 2002-2008 yılları arasında kuyumculuk mesleğini bırakarak bilişim sektörüne atıldığını anlatan Mete Üründü, akıllı telefon ve tabletlerin hayatımıza girdiğini günden beri bir parçamız haline geldiğini, internet sitelerinin eski değerinin kalmadığını ve bilişim sektörünün artık mobil uygulama devri ile devam ettiğini vurguladı. Üründü, öğrencilerin özellikle mobil uygulama yazabilme konusunda şimdiden kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti. Üründü, "Günümüzde internet ve mobil kullanımın bu kadar yaygın olduğu bir dünyada, büyük bütçeler olmadan iki arkadaşın oturup, bir uygulama projesi ile milyonlarca kişiye ulaşabildiği fırsatlardan bahsediyorum. Doğru zamanda doğru proje ile inanılmaz işler başarabilirsiniz'' dedi.

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