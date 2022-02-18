Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Manisa'nın Selendi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kırsal mahallelerdeki öğrencilere trafik eğitimi verilmeye devam ediyor.

Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencilere yönelik trafik eğitimlerini sürdürüyor. Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Şehirlioğlu İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek trafik kuralları, karayolunda yayaların doğru davranışları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek konular, emniyet kemeri ve kask kullanımın önemini anlattı. Ayrıca öğrencilere; ilk yardım ve okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken konularını da anlatan ekipler, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Jandarma ekipleri öğrencilerin kendilerine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek eğitimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.