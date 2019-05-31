Öğrencileri bilime doyurdular

Birbirinden ilginç ve gelecek vaat eden çalışmalar büyük beğeni topladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri proje tabanlı öğrenme esasına göre işlenen Fen Bilimleri, Matematik, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım müfredat konularına uygun olarak yaptıkları birbirinden farklı proje ürünlerini okul sergi salonunda sergiledi.

Fen Bilimleri dersine ait: Periskop, Teleskop, sıvı basıncı deneyleri, labirentteki aynalarda ışığın düzgün yansıması deneyi, elektriklenme ile ilgili elektroskop deneyleri, sürtünme kuvveti ve genleşme deneylerine ait görsel uygulamalar yaptırılarak öğrencilerin bilim merakları giderilmeye çalışıldı.

Matematik dersinde oyun temelli eğitime yardımcı olmak ve Surakata, Matabu, Çin Daması, Napler ve Mikado çubukları, eşleştirme kartları, Hexxogen gibi oyun materyalleri öğrenciler tarafından diğer akranlarına gösterilerek oyun kurallarını öğrenmeleri ve oynamaları sağlandı.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinden Asansör kazalarını önlemek için Akıllı Asansör, ortam sıcaklığına, karbon monoksit oranına ve alev oranına göre evin havalandırma ve aydınlatma sistemlerini devreye sokan Akıllı Ev, araç girişlerine duyarlı ve deniz taşımacılığında enerji tasarrufu sağlayacak Akıllı Köprü, uzun karayolu tünellerinde elektrik tasarrufu sağlayacak olan Akıllı Tünel, evlerin, bahçelerin, yolların aydınlatmasında enerji tasarrufu sağlayan Akıllı Aydınlatma, küçük çocukların deterjan ve benzeri zararlı malzemelere ulaşmasını önleyen Akıllı Dolap, kullanılmış pillerin geri dönüşümünü sağlamak için yapılan Robotik Pil Kutusu ve anket uygulamaları gibi projeler büyük ilgi topladı.

Okul Müdürü Mücahit Mert eğitim öğretim süreçlerinde öğrenilen bilgilerin ürüne dönüşmediği sürece soyut kaldığını, ülkemizin üreten gençliğe ihtiyacı olduğunu belirterek Bilim Sergisine destek veren öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini sundu.