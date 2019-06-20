Öğrencileri sosyal hayata yönlendiren projeye ara verildi

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, GSB Kula Gençlik Merkezi ve Kula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde ortaklaşa düzenlediği projelerden birisi olan, çocukların sanal hayata değil, sosyal hayata yönlendirilmesi ile ilgili çalışmalara, eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından ara verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, GSB Kula Gençlik Merkezi ve Kula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okullarda “Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele ve Teknoloji Bağımlılığı”, “Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite” konularında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitimler düzenledi. Eğitimler kapsamında öğrencilerin sanal hayata değil, sosyal hayata yönlendirilmesi için başlatılan proje, bugün yapılan son çalışmalarla sona erdi. Mayıs ayından itibaren ilçeye bağlı okullarda fiziksel aktivitenin sağlık açısından önemine farkındalık oluşturmak ve çocukların sanal oyunlar yerine geleneksel sokak oyunlarını oynamaları teknoloji bağımlılığından korunmaları için farkındalık faaliyetleri kapsamında okul bahçelerine geleneksel sokak oyunlarını daha renkli ve eğlenceli hale getirerek oyun alanları çizdi. ‘Her gün 10 bin adım' sloganıyla hareketli bir yaşamın sağlık açısından önemini anlatan görevli personelin, çocukların ruhsal gelişimleri açısından sanal oyunlardan ve teknoloji bağımlılığından korunmaları için birçok oyunu birleştirdiği oyun sahaları öğrenciler tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Proje başlangıç aşamasında bir okul ile başlanan oyun saha boyama çalışmaları, öğrenci ve öğretmenlerin talebi doğrultusunda birçok okula yayıldı. Bu kapsamda ilçedeki birçok okulda oyun sahası boyama çalışmaları yapan İlçe Sağlık Müdürlüğü, GSB Kula Gençlik Merkezi ve Kula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, 2018-2019 eğitim öğretim yılını, Zafer İlkokulunda öğrenciler ile birlikte yaptıkları boyama çalışmaları ile sonlandırdı.

Teknolojiye ayak uyduran öğrencilerin gelişimi açısından sanal hayata değil, sosyal hayata yönlendirilmesi için bu çalışmayı başlattıklarını dile getiren Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, proje kapsamında ilçeye bağlı birçok okulda öğrenci ve öğretmenler ile birlikte sosyal ve kültürel projeler yaptıklarını söyledi. Çalışmaların daha verimli olabilmesi için tüm velileri de okullarda devam ettirilecek olan eğitimlere davet eden Dr. Kaçar, çocukların doğru internet kullanımını sağlamak, teknoloji bağımlılığından korumak ve sağlıklı büyüyen bir nesil için, veliler ve öğretmenler ile birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı bir yaşam için düzenli spor yapılması gerektiğini ifade eden İlçe Spor Müdürü İbrahim Özel ise, yapılan bu proje ile küçük yaştaki öğrencilerin sanal hayattan uzak tutulmaya çalışıldığını söyledi. Küçük yaştaki çocukların İnternet kullanımını ihtiyacı dışında kullanması durumunda çocukların gelişimi açısından olumsuz etkiler oluşabileceğine de dikkat çeken Özel, yapılan bu projeyi önümüzdeki eğitim öğretim yılında da uygulayacaklarını ifade etti. Özel, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi boyunca proje için özverili çalışan İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Zübeyde Kılınç, Ayşe Çınar, GSB Gençlik Merkezi Müdürü Filiz Çiçek ve Gençlik Lideri Sergül Şentürk'e teşekkür etti.