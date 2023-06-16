Öğrencilerin karnesi Vali Karadeniz'den

Minik öğrencilerin karnelerini veren Vali Karadeniz, çocuklara güzel ve verimli bir tatil dönemi diledi.

Manisa'da resmi karne töreni Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleştirildi. Karne törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Halil Kallat, İl Milli Eğitim müdürlüğü şube müdürleri, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Süleyman Bozok, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden ve gelecekten beklentilerini soran Manisa Valisi Yaşar Karadeniz öğrencilerin düşüncelerini dikkatle dinledi. Manisa'da il genelinde bugün 1.168 okulda, 19 bin 311 öğretmen ve 265 bin 150 öğrenci için 2022-2023 eğitim-öğretim yılının son ders zilini karne heyecanını yaşamak için çaldıklarını kaydeden Vali Karadeniz, tüm öğrencilere verimli bir yaz tatili diledi.