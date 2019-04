Öğrencilerin proje ve tasarımları bilim fuarında sergilendi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulunda 11'i araştırma, 10'u tasarım olmak üzere toplam 21 projenin sergilendiği TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışı yapıldı.

Şehitler Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışı yapıldı. Bilim Fuarının açılışına Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehitler Ortaokulu Müdürü Tayfun Sarıbeyler, şube müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından 11'i araştırma ve 10'u tasarım projesi olmak üzere 21 proje sergilendi. Fuarda 48 öğrenci görev aldı. Sergiyi gezen Kaymakam Çaykara tüm öğrencilerin tasarımlarını tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Açılışta bir konuşma yapan Okul Müdürü Tayfun Sarıbeyler, "Her öğrencinin bilimsel bir proje yapabileceği ve her okulun da bir bilim fuarı gerçekleştirebileceği öngörüsünden yola çıkarak '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları' programı açılmıştır. Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak 'Her fikir değerlidir' ilkesi ile bilimsel süreç takip edilerek yapılacak olan her türlü proje bu fuar kapsamında değerlendirilebilecektir. Öğrencilere hipotez geliştirme ve hipotezlerini test etme imkanı sağlamak, bu programın ana amaçlarındandır. Her öğrencinin bilime iz bırakabilmesini sağlayacağını düşündüğümüz bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni eder, bilim fuarımıza katkıda bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara, kurumumuz adına teşekkür ederiz." dedi.