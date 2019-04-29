Öğrencilerin tasarım sergisi beğeni topladı

Manisa'nın Kula ilçesinde Rafet Üçelli Ortaokulu öğrencileri tarafından teknik ve bilimsel tasarımların bulunduğu ve geri dönüşümde farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan sergi katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Sergide Özel Eğitim Öğrencisi Merve Sakallı'nın yaptığı eserlerde katılımcılarca büyük beğeni topladı.

Kula Rafet Üçelli Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Züleyha Öz önderliğinde ortaokul öğrencilerinin eğitim öğretim yılı boyunca hazırladıkları görsel sanatlar sergisi, yeni Hükümet Konağı'nın karşısındaki bir iş yerinde açıldı. İçerisinde teknik ve bilimsel tasarımların bulunduğu ve özellikle çevredeki atıklardan oluşan tasarımların büyülediği serginin açılışını Kula Kaymakamı Kemal Duru yaptı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte sergiyi gezen Kaymakam Duru, tasarım sahibi öğrenciler tarafından projeler hakkında bilgi aldı.

Geri dönüşümde farkındalık oluşturmak amacıyla bu projeyi düzenlediklerini dile getiren 8/B sınıfı öğrencisi Zeynep Karadağ, “Rafet Üçelli ortaokulu olarak arkadaşlarımızla geri dönüşümde farkındalık yaratma projesi ile bir çalışma yaptık. Bu kapsamda 50 Kulalı vatandaşımız ile de röportaj yaptık. Halkımız bütün atıklarını tek bir yerde biriktiriyor. Bunlar da zamanla doğaya geri dönüyor. Biz geri dönüşüm için bu çalışmayı başlattık. Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Kaymakamımız Kemal Duru'nun yanına da gittik. Onlar da bizleri destekledi. Bu konu için de arkadaşlarımızla çeşitli malzemelerden ve atıklardan resimler yaptık, Kağıt, plastik, şişe kapakları gibi nesnelerden resimler oluşturduk. Bugünde açılışımızı yaparak sergimizi halkımıza açtık” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği ‘Sıfır Atık' yarışmasına katıldıklarını ve heyecanla sonuçları beklediklerini dile getiren 7/B sınıfı öğrencisi Mahmut Arda Çetinovalı; “Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği ‘Sıfır Atık' yarışmasına katıldık. Dünyamızı yok eden atıklarla ilgili bir proje hazırladık. Sonuçlar 22 Mayıs'ta açıklanacak. Arkadaşlarımızla birlikte heyecanla sonuçları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevreyi korumak ve atıkları daha faydalı bir şekilde kullanmak gerektiğini ifade eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, “Hakikaten birbirinden güzel öğrencilerimizin emek verdiği, vizyonunu gösterdiği ve bunun sonucunda güzel ürünlerin çıktığı bizi de mutlu eden bir sergideyiz. Bu konuda en önemli hususlardan bir tanesi de atıkların değerlendirilmesidir. Biz bunu son dönemde atık yönetimi çerçevesinde ‘Sıfır Atık' hedefiyle çalışıyoruz. Bu da nedir, sadece atık toplamaktan ibaret değildir. Bu sadece bu hususun ilk parçasıdır. Çevremizi korumak, dünyamızı gelecek nesillere bırakmak, daha sürdürülebilir bir dünya için bu hususlar bizlerin sorumluluğu. Bizde yavrularımıza güzel bir dünya bırakabiliriz ama bunun için emek sarf etmemiz lazım, çevremizi korumamız lazım. Bu manada atık yönetiminde toplanılan çöplerde bunun bir aşamasını oluşturuyor. Ama diğer tarafı, yani sürdürülebilir şekli malzemeleri nasıl kullanabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz. Burada da öğretmenimiz Züleyha Öz önderliğinde bu atıkları nasıl değerlendirilebileceğini bize fevkalade sanat eseri olarak ortaya koymuşlar. Biz bunun hediyesini çok önce aldık. Proje dahilindeki öğrencilerimiz bizleri ziyaret ederek atıklarla yapılmış güzel bir tablo hediye ettiler. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu manada da okulumuza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize, bizlere daha temiz bir dünya nasıl bırakılır bunları gösterdikleri için ve bu atık yönetimine vurgu yaptıkları için ben ayrıca teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

“Geleceğimizi oluşturan yavrularımıza ayrı bir önem veriyoruz”

Sergi içerisindeki eserler arasında en çok beğenilen eserlerin Özel Eğitim Sınıfı öğrencisi Merve Sakallı'ya ait olduğunu belirten Kaymakam Duru, "Burada ayrıca Merve kardeşimizden de bahsedelim. Merve öğrencimiz özel bir öğrencimiz. Bu vesile ile onun yapmış olduğu ürünleri de gördük. Eğitimin insan hayatı için her şey olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu yavrularımız öğretmenleri önderliğinde çok güzel şeyler ortaya koyuyorlar. Onların güzel projelerini de görüyoruz. Burada bizim geleceğimizi oluşturacak yavrularımıza ayrı bir önem veriyoruz. Onların fikirlerine, vizyonuna, emeklerine ve azimlerine güveniyoruz. İnşallah onlarla birlikte biz çok daha güzel bir memleket olacağız” dedi.

Rafet Üçelli Ortaokulu tarafından hazırlanan teknoloji tasarım sergisi açılışına Kaymakam Kemal Duru'nun yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsa Ekiz ile Hüseyin İzci, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.