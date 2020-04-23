Öğrencileriyle birlikte 23 Nisan'ı uzaktan kutladı

Klipte öğrenciler evlerini süsleyerek bayramlarını kutladı. Sınıfta bulunan 32 öğrenci de etkinliğe katılırken, sosyal medyada paylaşılan etkinlik büyük beğeni topladı.

Alaşehir Cumhuriyet İlkokulu 2-B sınıfı öğretmeni Ayşegül Bozbay, korona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edilerek uzaktan eğitime başlanmasının ardından sınıfta bulunan 32 öğrencisiyle, İnternet üzerinden sürekli diyalog kurdu. Öğrencilerine ödevler verip onları kontrol eden Bozbay, öğrencileriyle oyunlar oynamayı da ihmal etmedi. Öğrencilerine sınıftaymış gibi evlerinde okulu yaşatan Bozbay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında da öğrencilerinin evlerini sınıflarını süsler gibi süslemelerini istedi. Bayram kutlamaları kapsamında evler ve balkonları süslenirken her yer bayraklarla donatıldı. Süslemelerin ardından bayram sınıftaymış gibi kutlandı.

Öğretmen Ayşegül Bozbay, "Okulların tatil edilmesiyle, çocuklarımızın evlerinde sıkılmamaları, zamanlarını değerlendirebilmeleri amacıyla böyle bir uygulama düşündüm. Öğrencilerime ödev verdim, ödevlerini kontrol ettim. Onlarla sohbet ettim. Evlerinde oyunlar oynadım. Evlerinde sıkılmamaları, evde kalmaları için değişik sosyal etkinlikler yaptık. Onları birbirleriyle sohbet ettirdim. 23 Nisan günü kutlayacağımız bayramımızı kutlamak, okulumuz süslemek gerekiyordu. Bayram sevgisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemini kavrayabilmeleri için, onları sınıftaymış gibi evlerini süsledik, şiirler okuttuk, bayramımızı kutladık." dedi.